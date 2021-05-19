«РН-Снабжение» объявило запрос цен на поставку модулей пожаротушения

Компания «РН-Снабжение» (Нижневартовск, входит в «НК “Роснефть”») 18 мая объявила запрос цен на поставку модулей пожаротушения. Оферта действует до конца 2023 года.

Как сообщается в документации, опубликованной на портале «ТЭК-Торг», компании требуется два вида продукции – модуль пожаротушения газовый ПГ 100,0-80,00-1-2-УХЛ3 и модуль порошкового пожаротушения ПП 250,0-100,00-2-3-УХЛ3. Оборудование будет эксплуатироваться на объектах подготовки и перекачки нефти в Самотлорском месторождении (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). Модули пожаротушения должны выдерживать воздействие температуры окружающего воздуха -50 до +55 °C.

Объемы и сроки поставок оборудования для пожаротушения не уточняются.

Как отмечает заказчик, компания заинтересована в расширении круга участников закупок, поэтому просит направить предложения по закупкам.

Предложения на поставку модулей пожаротушения от участников принимаются до 15:59 GMT+3 24 мая.