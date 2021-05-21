В ИТЦ «Русала» создали технологию получения антипирена

Специалисты предприятия «Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр» («Русал ИТЦ», Красноярск) запатентовали технологию по переработке алюминийсодержащего сырья, которая позволяет получить антипирены. Разработка дает возможность свести к минимуму энергозатраты при изготовлении высокодисперсного байерита.

Патент на изобретение был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности месяц назад – 19 апреля. Авторами выступили Александр Сенюта, Андрей Красных, Олег Мильшин и Сергей Ордон.

Технология включает нейтрализацию щелочного алюминатного раствора бикарбонатным или содо-бикарбонатным раствором до остаточного содержания суммы каустических щелочей в пересчете на Na 2 O в смешанном растворе 1-15 г/л с образованием и последующим разложением геля с выделением твердой фазы. Вещество нейтрализуют при помощи маточного раствора после выделения глинозема из алюминатного раствора при температуре 56-100°С в течение не более 60 секунд. Твердую фазу выдерживают от 15 до 120 минут промывают чистой водой до остаточной электропроводности промывной воды не более 300 мкСм/см.

«Высокодисперсный байерит в качестве наполнителя и антипирена в полимерных материалах низкой пожароопасности не уступает имеющимся на рынке гиббситовым антипиренам», – сообщается в патенте.

Как показали испытания байерита в составе кабельной изоляции пониженной горючести показали, в отличие от гиббсита старение оболочки при достижении предельно допустимых механических показателей происходит почти в 1,5 раза позже.

Антипирен можно использовать в составе кабельной продукции и полимерных материалах.