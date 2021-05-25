«Башнефть» ищет подрядчика для проверки качества огнезащиты главного офиса

Нефтяная компания «Башнефть» (ХИК Соцкультсервис) 24 мая объявила аукцион на проведение экспертизы качества огнезащитной обработки деревянных конструкций. Об этом сообщается в документации, опубликованной на портале «ТЭК-Торг».

Работы необходимо выполнить в здании, расположенном по адресу: Уфа, улица Карла Маркса, 30 корпус 1. В этом здании находится компания «Башнефть». В 500 метрах от него 27 мая пройдет конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса».

Заказ включает проверку состояния и качества огнезащитной обработки деревянных конструкций помещений чердака на площади 2151 квадратных метров. При выявлении недостатков их необходимо занести в Рекламационный акт, где фиксируется список дефектов и сроки их устранения. Работы необходимо проводить по согласованию с заказчиком с учетом охранного режима.

Исполнитель обязан иметь аккредитацию в сфере испытаний средств огнезащиты и иметь опыт в этой области не менее одного года.

Цена контракта не уточняется. «Башнефть» отмечает, что услуги будут оплачены в срок от 45 до 60 календарных дней с момента исполнения контракта. Кроме того, объем работ по проверке качества огнезащитной обработки может измениться на 30% в сторону увеличения или уменьшения.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 утра GMT+3 4 июня 2021 года.