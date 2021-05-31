Вектор на импортозамещение: в Уфе состоялась конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

В четверг, 27 мая, в Уфе прошла первая оффлайн-конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Мероприятие состоялось совместно с «Федеральной палатой пожарно-спасательной отрасли» (ФППСО) при поддержке Ассоциации «НСОПБ». Впервые велась онлайн-трансляция конференции. Так что мероприятие охватило аудиторию от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга.

Участников ожидала весьма насыщенная программа: две рабочие сессии и 10 выступлений. Основными темами выступлений стали отечественные новинки в сфере пожаробезопасности и сертификация в условиях ЕАЭС. В качестве эксперта конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» выступил полномочный представитель в Республике Крым ФППСО, технический директор компании «Лаборатория “Евростиль”» Олег Ламкин.

Директор по развитию компании «Термоэлектрика» Алексей Лесив отметил, что одной из главных причин пожаров являются проблемы, возникающие с неисправностью электрооборудования. Как правило, эти процессы протекают длительное время. Под воздействием нагрузок возникает пожар. Чтобы предотвратить эту ситуацию, важно обнаружить заранее эту неисправность.

Компания «Термоэлектрика» предлагает решение, которое позволяет увидеть нагрев на несколько градусов. Визуальные индикаторы перегрева L-Mark под воздействием температуры меняют цвет и тем самым дают возможность заранее выявить неисправность электрооборудования. При этом решение отличается привлекательной ценой – всего 25 рублей.

«Мы сейчас делаем все, чтобы еще больше снизить эту стоимость, и сделать это внедрение массовым», – сказал Алексей Лесив.

Технология раннего обнаружения пожаров доказала свою эффективность на объектах таких компаний, как: «РусГидро», «Россети», НЛМК, «Норникель», «Сибур», УГМК, «Т-Плюс» и другие. Лесив передал слово дебютанту конференции – начальнику отдела огнезащитных материалов завода «Тизол» Наталье Рудой.

Специалист рассказала об истории предприятия и представила решения компании «Тизол» в сфере конструктивной огнезащиты. Предприятие выпускает следующие системы: «ЕТ Металл», «ЕТ Профиль», «ЕТ ЛСТК», «ЕТ Бетон», «ЕТ Бетон Плюс», «ЕТ Вент». Кроме того, завод выпускает огнезащитное покрытие «ГеоМикс» и термостойкий клеящий состав «Плазас».

По словам Рудой, «Тизол» имеет полный цикл производства – от сырьевой базы и логистического комплекса до проверки продукции, в том числе и в универсальной печи для огневых испытаний строительных конструкций. Продукция завода эффективно применяется на разных объектах России. Среди них – «Лахта центр», Ленинградская АЭС, бизнес-центр «Высоцкий» (Екатеринбург), Березовская ГРЭС, Дальневосточный Федеральный университет, а также в Казахстане.

Технический директор компании «Атоминопром» Константин Петерсон сообщил, что предприятие существует не так давно, пятый год. Однако за это время производитель зарекомендовал себя как надежный поставщик огнезащитных покрытий марки «Инзафлейм» для атомной энергетики.

Петерсон выделил проблемы, влияющие на эффективность применения огнезащиты, – выбор материалов и условия нанесения. По его словам, на объектах нередко используют составы, которые не соответствуют условиям эксплуатации защищаемых конструкций. Это приводит, в частности, к осыпанию ЛКМ с поверхности.

Что касается второй проблемы, то, как отметил Константин Петерсон, она решается нанесением составов на заводах металлоконструкций (ЗМК). Это позволяет сэкономить время, предотвратить ошибки и повысить качество работы.

Заместитель генерального директора «Антикоррозионные защитные покрытия Спб» Юрий Бузинер рассказал о продукции компании. Завод выпускает огнезащитные составы ARBECOAT и покрытия ECOMAST на площадке, расположенной в 60 километрах от Санкт-Петербурга. Мощность предприятия составляет 15 тысяч тонн в год. ЛКМ можно наносить как на открытой площадке, так и на ЗМК.

Руководитель подкомитета «Огнезащита» ФППСО Евгений Кузнецов рассказал о проблемах сертификации средств огнезащиты в рамках ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», реализации СП 2-13130-2020, недобросовестной конкуренции и взаимодействия производителей. По его словам, с 1 июля 2021 года все средства огнезащиты, не подтвердившие свое соответствие ТР ЕАЭС 043-2017, оказываются фактически вне закона. Их нельзя выпускать, отгружать, продавать. Проблема заключается в том, что в национальную часть единого реестра по ТР ЕАЭС 043/2017 включены всего 13 органов по сертификации. Одним из решений проблемы недобросовестной конкуренции, по словам эксперта, является проведение независимых огневых испытаний с участием представителей заказчика и застройщика.

Технический директор компании «Сталт» Сергей Калашников сообщил, что в этом году его компания отмечает 30 лет со дня создания. Предприятие специализируется на разработке и производстве оборудования, а также программного обеспечения.

Речь идет, в частности, об установках пенного пожаротушения STALT-SmartFoam. Оборудование предназначено для тушения компрессионной пеной. Такая пена в отличие от аналогов имеет однородную структуру и обладает низкой электропроводимостью благодаря отсутствию жидкой фазы водного раствора пенообразователя. Установка была успешно испытана, в частности, на Белоярской АЭС.

Заместитель директора по развитию компании «Плазма-Т» Вадим Федосеев продолжил выступления производителей систем активной огнезащиты. Он рассказал о системе автоматического дозирования пенообразователя «Спрут-СД». Разработка обеспечивает дозирование пены с точностью до 10%, высокий уровень автоматизации и возможность дистанционное управления. Федосеев подчеркнул, что система пожаротушения – это не часть, а целый комплекс мероприятий по защите объекта.

Заместитель директора по развитию предприятия «Компания СМД» Рустам Хусаинов рассказал аудитории о совместной разработке с компанией «Болид» – системе «Пульт контроля и управления взрывозащищенный С2000-ПКВ». В первом исполнении решение представляет собой взрывозащищенную оболочку с элементами управления, кабельными вводами и дренажным устройством, а также с предустановленным в ней пультом С2000М. Во втором исполнении отличается корпусом большего размера, который помимо пульта позволяет разметить другие устройства, к примеру, приборы передачи извещений, приемно-контрольные охранно-пожарные блоки и приборы.

Главный инженер проектов бийского завода «Спецавтоматика» Наталья Уханова сообщила, что предприятие находится на рынке пожарной безопасности уже 45 лет. Количество номенклатуры выпускаемых изделий превышает 1000 единиц. Она сосредоточила внимание на оборудовании для пенного пожаротушения, применяемого на объектах НГК. В числе разработок «Спецавтоматики» – оросители для охлаждения резервуаров, водяные общего назначения, генераторы пены высокой кратности «Атлант», модули подачи пенообразователя, установки пожаротушения. По словам Ухановой, оросители отличаются универсальностью, «работают» как на воде, так и пене. Оборудование «Спецавтоматики» защищает как гипермаркеты, аэропорты, транспортных объектов, так и объекты «Сургутнефтегаза», а также «ХААН Банк» в Монголии.

Заместитель генерального директора по развитию СОУЭ «Тромбон» Андрей Шарый рассказал об оборудовании, которое применяется во взрывоопасных зонах. Оно позволяет построить целую систему оповещения и управления эвакуацией. В эту систему входит и прибор управления пожарного «Тромбон», который был выпущен 20 лет назад. Система обеспечивает связь с диспетчером, есть возможность абонентской и громкоговорящей связи. Всего система может поддерживать 513 абонентских вызывных устройств. Оборудование способно работать от -60 до +45 градусов по Цельсию.

Андрей Шарый подчеркнул, что «Компания СМД» и «Тромбон» являются российскими производителями. Поэтому, если импортозамещение актуально потребителям, то они могут обращаться. Системы обоих производителей в комплексе могут применяться во взрывоопасных зонах, к примеру, на тех же нефтехранилищах.

Олег Ламкин, подводя итоги конференции, заявил, что для продуктивной работы разработчикам нормативных актов не хватает позиции тех, кто применяет нормы – проектировщиков. Без взаимодействия невозможно совершенствование нормативов и технологий. Поэтому работа по повышению пожаробезопасности должна идти при взаимодействии всех участников: производители, проектировщики и разработчики.

Материалы конференции:

«Профилактика пожаров за счет использования визуальных индикаторов перегрева», директор по развитию компании «Термоэлектрика» (Москва) Алексей Лесив

«Конструктивная огнезащита «ТИЗОЛ» – четверть века на страже безопасности», начальник отдела огнезащитных материалов завода «Тизол» (Нижняя Тура) Наталья Рудая

«Обеспечение оптимального выбора огнезащитного покрытия для металлических конструкций путем использования продукции ООО «АТОМИНОПРОМ»», технический директор компании Константин Петерсон

«Актуальные особенности оборота средств огнезащиты в рамках ТР ЕАЭС 043/2017», руководитель подкомитета «Огнезащита» ФППСО (Москва) Евгений Кузнецов

«Свидетельства высокой эффективности тушения компрессионной пеной и нормативные аспекты ее применения», технический директор компании «Сталт» (Санкт-Петербург) Сергей Калашников

«Система автоматического дозирования пенообразователя «Спрут-СД»», заместитель директора по развитию «Плазма-Т» (Москва) Вадим Федосеев

«ППКОП С2000-ПКВ – совместная разработка НВП «БОЛИД» и «Компания СМД». Новые возможности проектирования ОПС во взрывоопасной зоне», заместитель директора по развитию, «Компания СМД» (Тольятти) Рустам Хусаинов

«Применение оборудования Тромбон для систем громкоговорящей связи для промышленных объектов», заместитель генерального директора по развитию, СОУЭ «Тромбон» (Москва) Андрей Шарый