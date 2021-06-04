В «РЖД» испытали новое огнезащитное покрытие

Железнодорожники успешно испытали новое огнезащитное покрытие на основе силикона для защиты объектов энергетической инфраструктуры. В течение года на объекте не произошло ни одного возгорания.

Как сообщает газета «Гудок», 28 мая специалисты Региональной инновационной площадки Октябрьской железной дороги (Санкт-Петербург) представили начальнику Центра инновационного развития компании «РЖД» Дмитрию Вербову технико-экономическое обоснование по итогам испытаний нового огнезащитного покрытия. Материал представляет собой состав на основе низкомолекулярного каучука, предназначенный для защиты трубопроводов, резервуаров, кабелей, восстановления старой или повреждённой оболочки кабельной продукции, а также повышения предела огнестойкости металлоконструкций. Производитель продукта не уточняется.

Материал в течение года испытывали на тяговой подстанции Останкино Московской дистанции электроснабжения. Составом обработали 38 м оболочки 70-метровой маслонаполненной кабельной линии 10 кВ силового трансформатора.

По словам начальника тяговой подстанции Останкино Александра Лукина, за это время не произошло ни одного возгорания. Он считает, что состав выполняет функцию изолятора, чем и отличается от других решений.

И.о. начальника отдела инновационного развития Октябрьской железной дороги Олег Костюк добавил, что, поскольку испытания прошли успешно, сейчас компания будет решать вопрос о распространении технологии по сети.