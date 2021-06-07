МЧС России начнет предоставлять услуги в электронном виде

Статс-секретарь — заместитель главы МЧС России Алексей Серко на Петербургском международном экономическом форуме рассказал об изменениях в связи с механизмом «регуляторной гильотины».

Как сообщает пресс-служба ведомства, в связи с реформой контрольно-надзорной деятельности МЧС России в июле 2020 года предложило систематизировать обязательные требования пожаробезопасности, расширив условия, при которых объекты смогут им соответствовать, а также исключив устаревшие и избыточные. Всего было отменено 53 постановления правительства РФ и 125 ведомственных нормативных акта, устанавливающих обязательные требования. Вместо них принято по 10 новых актов – правительства и МЧС.

«Тем самым российский технический регламент пожарной безопасности приведен в соответствие с техническим регламентом Евразийского экономического союза», – отметили в пресс-службе.

Алексей Серко сообщил о замене разрешительного извещения порядка на уведомительный при проведении работ для руководителей предприятий. Введено обязательство раз в три года подтверждать соответствие лицензионным требованиям. В противном случае или по причине неоднократного или грубого нарушения лицензионных требований возможно аннулирование или приостановка действия лицензии через суд.

Чтобы сделать более «прозрачной» процедуру пожарного надзора, МЧС внесло ряд предложений – они вошли в принятый Госдумой закон «Спутник».

Кроме того, к концу 2021 года ведомство введет в промышленную эксплуатацию уже созданную единую цифровую платформу предоставления государственных услуг в электронном виде.