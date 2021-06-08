На закрытой станции Московского метрополитена обновят систему пожаротушения

«Тоннельстройкомплект» 7 июня объявил аукцион на поставку автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления (АУП ТРВ ВД). Цена контракта составляет 51,5 млн рублей с учетом НДС в 20%.

Как сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок, оборудование требуется для защиты станции «Каховская» Московского метрополитена (она сейчас временно закрыта, прим. ред.). К установке предъявляются следующие требования. Она должна быть рассчитана на эксплуатацию при температуре от -40 до +50 градусов по Цельсию и запыленности до 150 мг/м3. Основное назначение – защита тоннелей, вестибюлей в любых помещениях метрополитена.

Оборудование должно обеспечивать применение оросителей для формирования дренчерных завес, а также защиты электроустановок и кабельных трасс под напряжением до 90 кВ, оповещение персонала о неисправности установки, минимальная площадь защиты одним оросителем не менее 16 м2 при высоте до трех метров и расходом воды при рабочем давлении не более 18 л/мин, либо не менее 25 м2 при высоте 5-ти метров и расходом воды при рабочем давлении не более 35 л/мин.

Производитель установки пожаротушения значения не имеет. Оборудование необходимо поставить до 1 октября 2021 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18:00 по московскому времени 8 июня. Итоги конкурса будут подведены на следующий день.