ВНИИПО МЧС России разработал ГОСТ для мобильных устройств пожаротушения

Специалисты ВНИИПО МЧС России разработали первую редакцию межгосударственного стандарта «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные. Общие технические требования. Методы испытаний». Документ на днях был вынесен на общественное обсуждение.

Новый ГОСТ, как сообщается в пояснительной записке к стандарту, был создан для обеспечения соблюдения требований ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». Документ вводит общие технические требования, устанавливает методы и порядок испытаний генераторов огнетушащего аэрозоля, требования безопасности.

Документ распространяется на все виды переносных генераторов огнетушащего аэрозоля, которые используют для оперативного тушения возгорания.

Замечания и предложения по ГОСТ «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» ВННИПО просит направлять до 29 июля 2021 года в ТК 274 «Пожарная безопасность» (tk_274@mail.ru) и разработчикам стандартов (vniipo22@mail.ru).

С полной версией документа вы можете ознакомиться на «Огнепортале».