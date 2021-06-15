Производство минеральной теплоизоляции за 4 месяца превысило 14 млн кубометров

Объемы производства изделий «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные» в январе-апреле 2021 года выросли почти на 50% относительно аналогичного периода 2020.

Как сообщает ресурс Росстата «Единая межведомственная информационно-статистическая система», за 4 месяца предприятия изготовили 14,592 млн кубометров минеральной теплоизоляции. Для сравнения, в январе-апреле 2020 года выпуск этой продукции достигал 9,8 млн кубометров или на 48,5% меньше.

Максимальный рост производства в 2021 году был достигнут в апреле. Компании дали рынку 4,1 млн кубометров минеральной теплоизоляции, что на 58,7% превышает апрель 2020 года в 2,5 млн. Относительно марта 2021 года выпуск минваты вырос на 4,8% (было 3,9 млн кубометров).

Увеличение производства зафиксировано во всех федеральных округах. Выпуск минеральной теплоизоляции в Центральном федеральном округе в январе-апреле 2021 года составил 7,5 млн кубометров, что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2020. Таким образом, доля компаний ЦФО в общем объеме производства выросла с 37 до 52%.

Предприятия Приволжского ФО увеличили выпуск продукции на 11,4% до 2,5 млн кубометров. Доля присутствия компаний снизилась с 23% до 17,3. В Уральском федеральном округе предприятия увеличили производство изделий из минваты на 25,3%. Несмотря на рост выпуска, доля компаний Урала сократилась с 17,3% до 14,6.

Как писал «Огнепортал», в первой половине 2021 года наблюдался рост производства минераловатной теплоизоляции. Только за первые два месяца предприятия нарастили выпуск продукции на 37,8% к январю-февралю 2020 года.