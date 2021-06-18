Hexion запатентовал в России варианты рецептур эпоксидных смол

Компания Hexion запатентовала в России два варианта по изготовлению огнестойкой эпоксидной смолы. Разработка подходит для изготовления композиционных материалов. Патент на изобретение был опубликован в базе Федерального института промышленной собственности 8 июня.

Как отмечается в документе, эпоксидные смолы не имеют огнезащитные свойства. Поэтому стояла задача разработать рецептуру по повышению огнестойкости продукта. Специалисты Hexion предложили следующие рецептуры.

Первый вариант включает систему, которая состоит из следующих компонентов: ароматическая эпоксидная смола на основе ароматических соединений бисфенола F, бисфенола A, 1,1-бис(4-гидроксифенил)этана, 1,1-дихлор-2,2-бис(4-гидроксифенил)этена, фенольных новолаков, фенольных резолов или их комбинаций, первого отвердителя (группа полиариленалкилфосфоната, полиариленарилфосфоната и их комбинаций), необязательная монофункциональная эпоксидная добавка и добавка (группа соединения фосфора, разбавителя и их комбинаций),) второй отвердитель.

Во втором варианте смесь содержит эпоксидный разбавитель, понижающий вязкость.

Испытания показали, что лучшие показатели по огнестойкости демонстрируют образцы, содержащие полифункциональные эпоксидные смолы, и смеси, отвержденные ангидридами.