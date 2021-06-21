Сенаторы предложили привлекать к обеспечению пожарной безопасности квалифицированных работников

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект «О внесении изменений в статьи 24 и 37 Федерального закона «О пожарной безопасности»». Члены Совета федерации предложили закрепить норму о соответствии работников, отвечающих за пожарную безопасность, квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Об этом сообщается в законопроекте, опубликованном в «Системе обеспечения законодательной деятельности» Госдумы.

Инициаторами внесения поправок выступили Виктор Бондарев, Юрий Воробьев, Крым Казаноков и Белан Хамчиев (все, кроме Воробьева входят в комитет по обороне и безопасности, прим. ред.). Как отмечается в пояснительной записке, человеческий фактор остается одной из основных причин крупных пожаров. Ущерб от несрабатывания систем пожарной автоматики в 2018 году составил 211,2 млн рублей, в 2019 – 420 млн, от отключенной системы соответственно 11,1 млн и 51,78 млн. В 2018 году пожары унесли жизни 7909 человек, в 2019 – 9461. Из этих данных сенаторы сделали вывод о том, что снижение смертности и ущерба возможно только при условии привлечения к «обеспечению пожарной безопасности квалифицированных работников».

В связи с этим сенаторы предложили следующее:

«Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон «О пожарной безопасности» нормами, содержащими требование о соответствии работников и лиц, привлекаемых к выполнению видов деятельности в области пожарной безопасности, квалификационным требованиям и профессиональным стандартам, а также обязанность руководителя организации назначать работника, ответственного за обеспечение пожарной безопасности, соответствующего указанным требованиям».

Предполагается, что эти изменения внесут значительный вклад в развитие профилактики пожаров и технологий проведения пожарного надзора.

Ответственным за закон назначен комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Как сообщается в решении этого комитета, Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении октябре 2021 года.

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