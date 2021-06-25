«Мослифт» потратит 11 млн рублей на покупку огнезащитного мата из стекловолокна

«Мослифт» 22 июня объявил аукцион на поставку огнезащитного покрытия на основе стекловолокна. Цена контракта составляет 11,152 млн рублей с учетом НДС в 20%, сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок.

Заказчик ограничил круг участников тендера: ими могут быть только представители малого и среднего предпринимательства. Они обязаны поставить огнезащитный материал марки «OCM Alr duct 60». Он представляет собой мат на основе стекловолокна с нанесенным адгезионным слоем, кашированный алюминиевой фольгой. Материал используется для защиты металлических воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления. Сертификат соответствия принадлежит «​Воткинскому Заводу Теплоизоляционных Материалов».

Общий объем поставки составляет 24 тыс. м2 по цене 464,67 рубля за квадратный метр. Товар необходимо поставлять в срок не более 5 рабочих дней с момента направления заявки.

Аукцион проходит на электронной торговой площадке «​Росэлторг». Документы от участников конкурса принимаются до 30 июня. «Мослифт» определит победителя тендера 1 июля.