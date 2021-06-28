Компания из Серпухова создала огнегасящее изделие на основе микрокапсул

Подмосковная компания «Синтез групп» (Серпухов) запатентовала термоактивируемый микрокапсулированный огнегасящий агент и содержащее его огнегасящее изделие. Изобретение, как уверяют авторы, способно достичь высокоэффективного процесса тушения пожаров в различных объемах. Патент на огнегасящий агент был опубликован в базе Федерального института промышленной собственности еще 31 мая – через полгода после подачи заявки.

Разработка включает микрокапсулы с ядром из огнегасящего вещества, состоящих из активирующего слоя-оболочки, ядра из огнегасящего вещества, армирующей оболочки из отвержденного пространственно сшитого полимерного материала и защитно-активирующего слоя-оболочки.

Продукт изготавливают методом объемного напыления защитно-активирующего слоя на конвекционный поток армированных микрокапсул по схеме: армирование ядра огнегасящего вещества, объемное нанесение защитно-активирующего слоя, стабилизация (отверждение) микрокапсул. Само огнегасящее изделие выполняется в виде пластины (подложка с клеевым слоем) или шнура.

«Обеспечивается высокоэффективный процесс тушения очагов возгорания в различных объемах за счет единовременного одномоментного импульсного выделения в защищаемом объеме избыточного количества комбинированного огнетушащего агента, состоящего из огнегасящего вещества и аэрозоля, выделяющегося в результате термического разложения оболочки микрокапсул, активирующих друг друга тепловым импульсом», – отмечается в патенте.

Огневые и лабораторные испытания показали, что огнегасящие пластины способны сработать в течение 3-5 секунд.