Росстандарт утвердил 7 ГОСТов в сфере пожаробезопасности

Росстандарт 29 июня утвердил 7 ГОСТов в сфере пожарной безопасности. Три документа вступают в силу с 1 января 2022 года, остальные – в июле 2023. Некоторые из них действуют на территории Евразийского союза.

Как сообщается на ресурсе организации, впервые были введены следующие стандарты:

ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ 34699-2020 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ 34700-2020 «Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ 34701-2020 «Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ 34713-2021 «Техника пожарная. Экраны теплозащитные индивидуальные переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ IEC 60695-4-2021 «Испытания на пожарную опасность электротехнической продукции. Термины и определения»;

ГОСТ Р 59580-2021 «Орошение водяное технологического оборудования и конструкций. Требования пожарной безопасности».

Стандарт «Техника пожарная. Экраны теплозащитные индивидуальные переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» вступает в силу с 1 января 2022 года. Он устанавливает требования к экранам, предназначенным для защиты одного пожарного при тушении пожаров.

Норматив «Испытания на пожарную опасность электротехнической продукции. Термины и определения» начнет действовать с 1 января 2022 года. Он предназначен в соответствии с IEC Guide 104 и ISO/IEC Guide 51 для применения техническими комитетами при подготовке стандартов. Документ вводит термины и определения, относящиеся к испытаниям электротехнической продукции.

ГОСТ «Орошение водяное технологического оборудования и конструкций. Требования пожарной безопасности» вводит требования к параметрам и условиям противопожарной защиты технологического оборудования и конструкций от теплового излучения пламени пожара при использовании стационарных установок водяного орошения. Стандарт вступает в силу с 1 января 2022 года.

ГОСТ «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» вступает в действие с 1 июля 2023 года. Он распространяется на извещатели, используемые на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Стандарт «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» вводится в действие с 1 июля 2023 года. Документ распространяется на средства, применяемые на территории ЕАЭС на различных объектах, в том числе в зданиях возможным пребыванием маломобильных граждан.

Документ «Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» вступает в действие также 1 июля 2023 года и распространяется на страны ЕАЭС.

ГОСТ «Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний» начнет действовать с 1 июля 2023 года. Он устанавливает требования к системам передачи извещений о пожаре и их компонентов. Документ действителен в странах ЕАЭС.

Нормы документов, вводимых в действие с 2023 года, применяются при разработке, модернизации и производстве продукции.