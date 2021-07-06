УГМК построит завод сульфата аммония

В Ревде (Свердловская область) появится производство сульфата аммония. Соглашение о создании совместного предприятия 5 июля на Международной промышленной выставке «Иннопром» подписали генеральный директор УГМК Андрей Козицын и руководитель компании «Ультра группа» Андрей Бонч-Бруевич.

Объект, как сообщает пресс-служба УГМК, появится на базе «Среднеуральского медеплавильного завода» (СУМЗ), входящего в металлургический комплекс компании. Эта площадка была выбрана из соображений сырьевой обеспеченности. При производстве продукта, как планируется, будет применяться 380 тыс. тонн собственной серной кислоты СУМЗа. На заводе будет построен новый цех, который позволит выпускать серную кислоту высокого качества.

«На совместном предприятии планируется выпуск 500 тысяч тонн в год кристаллического сульфата аммония с фракцией от 1-4 мм», – говорится в сообщении пресс-службы.

Предполагается, что объем инвестиций в проект без учета НДС составит 5,7 млрд рублей. Проектирование предприятия и строительство планируется осуществить в течение трех лет.

Напомним, на предыдущей выставке «Иннопром» в 2019 году предприятие УГМК «Уралэлектромедь» представило образец порошка триоксида сурьмы, применяемого в качестве сырья для огнезащитных покрытий. Год спустя компания объявила о планах выпустить первые 100 тонн продукта.