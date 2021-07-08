В Санкт-Петербурге создали универсальную огнезащитную пропитку для ткани

Питерская компания «Артерма» получила патент на композицию для огнезащитной обработки ткани. Новинка отличается универсальностью, сообщается в документе, опубликованном на ресурсе Федеральной службы по интеллектуальной собственности 29 июня 2021 года.

У аналогов имеется ряд недостатков. К примеру, составы неблагоприятно влияют на прочность тканей, вызывают раздражение кожи, не подходят для пропитки всех материалов. Поэтому сотрудники «Артермы» решили изменить пропиточный материал.

Изобретение представляет собой композицию, состоящую из следующих компонентов: буферный раствор лимонной кислоты, аммофос, гидроортофосфат натрия, карбамид и аллантоин. Плотность раствора находится в пределах 1050-1300 кг/м3, рН составляет 6,9-7,3 ед.

Продукт готовят следующим образом. В воду, нагретую до 55°С, вводят аллантоин, растворяя его в течение 3-5 минут. Затем, поочередно до полного растворения вводят карбамид, смесь моноаммония- и диаммонийфосфата (аммофос). Растворение длится в среднем 10-15 минут. В полученный полученный раствор засыпают гидроортофосфат аммония, перемешивают и вливают заранее приготовленный при 20-25°С буферный раствор из цитрата натрия и едкого натра. Состав охлаждают и перемешивают до полного растворения. Композицию при необходимости фильтруют, после чего она готова к использованию.

Такой состав в отличие аналогичных разработок подходит для обработки всех видов тканей. Его можно использовать для защиты постельных принадлежностей, обивки мебели, одежды, театральных декораций, штор, ковров.