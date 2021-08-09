В Кемерово суд закрыл два торговых центра за нарушение норм пожаробезопасности

В Кемерово прокуратура через суд потребовала приостановить работу двух торговых центров за нарушение требований пожарной безопасности. Всего за последние два месяца на Кузбассе ведомство прикрыло три ТЦ по одной и той же причине.

В пятницу, 6 августа, пресс-служба прокуратуры Кемеровской области сообщила о проведенной в июле проверке в ТЦ «Гринвич». Проверка проходила вместе со специалистами в сфере пожарного надзора. По ее итогам были выявлены грубые нарушения пожаробезопасности.

«Система пожаротушения здания не соответствует предъявляемым требованиям, не разработаны специальные технические условия с комплексом необходимых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в зале кинотеатра отсутствует второй эвакуационный выход, на прилегающей территории не обеспечено противопожарное расстояние от здания торгового центра до временных строений», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Специалисты сделали вывод о том, что эти нарушения угрожают жизни и здоровью людей, поэтому были приняты меры. Прокурор Заводского района Кемерово потребовал через суд приостановить работу ТЦ до рассмотрения иска и обязать владельцев торговых помещений прекратить деятельность до устранения нарушений. Судебные приставы прекратили работу торгового центра.

Сегодня, 9 августа, прокуратура сообщила о прикрытии ТЦ «Маяк». Проверка пожарной безопасности в торговом центре прошла в мае 2021 года. Специалисты выявили нарушения норм безопасности.

«В здании не функционируют автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая установка пожаротушения, система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре»,– отмечается в сообщении прокуратуры.

Ленинский районный суд Кемерово 3 августа удовлетворил иск прокурора о приостановке работы ТЦ до устранения нарушений. Владельцы помещений обязаны до 31 января 2022 года устранить нарушения пожарной безопасности.

Напомним, в Кемерово 15 июня за нарушение требований пожаробезопасности был закрыт торговый центр «Лапландия».