Завод Ростеха создал робота для тушения пожаров

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» робота для тушения пожаров на промышленных объектах. Пожарный комплекс способен автоматически выявлять, распознавать и реагировать на внештатную ситуацию на ранней стадии.

Как сообщает пресс-служба «Ростеха», комплекс состоит из стационарного пожарного робота, блока питания и телевизионной взрывозащищенной камеры и блока питания. Общий вес агрегата составляет 18 кг. В случае обнаружения возгорания устройство передает координаты очага в систему, а она автоматически наводит на огонь лафетный ствол (водомет). Также в автоматическом режиме ведется журнал происшествий, а все видео с камеры сохраняются в архив.

По словам генерального директора Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Сергея Сахненко, возгорание на промышленном объекте всегда сопряжено с высоким уровнем риска. Поэтому для предотвращения аварий нужны максимально надежные и эффективные решения.

«Разработанный нами роботизированный пожарный комплекс позволяет в автоматизированном режиме обнаруживать, распознавать и реагировать на нештатную ситуацию на ранней стадии. Изначально устройство разрабатывалось для применения в составе системы корабельного мониторинга, но может использоваться в том числе на промышленных и логистических объектах», – сказал Сергей Сахненко.

В случае интеграции в действующую систему безопасности пожарный комплекс также способен выполнять функции охранника. Он может выявлять нарушителей и препятствовать их проникновению на объект струей воды.

Разработкой и производством таких комплексов в составе «Росэлектроники» занимается предприятие концерна «Вега» – завод «Энергия».