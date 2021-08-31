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Фото: https://regnum.ru/Ленинградская АЭС в городе Сосновый Бор

Росэнергоатом объявил мониторинг цен на поставку огнезащитных ЛКМ

Наталья Кузнецова 1 день назад В России, Новости

«Концерн Росэнергоатом» (Ленинградская область, город Сосновый Бор) 25 августа объявил мониторинг цен на поставку огнезащитных материалов. Компании требуется более 8 тонн продукции.

Как сообщается в документации, опубликованной на электронной торговой площадке «Фабрикант», заказ включает три наименования лакокрасочных материалов. В общую поставку входят следующие ЛКМ: «ПИРО-СЕЙФ Декорлак СП 2» (250 кг), огнезащитный состав PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 SVT (8 712 кг) и ВД-покрытие «Акрэм-комфорт 5» (750 кг, выпускает «Эмлак»).

Огнезащитные составы, по данным Единого реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии «Росакккредитации», производит немецкая компания svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International.

Продукцию необходимо поставить с 15 октября по 1 ноября 2021 года в Ленинградскую область.

Росэнергоатом принимает ответы от поставщиков до полуночи 4 сентября.

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