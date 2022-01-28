ЕЭК уточнила коды ТН ВЭД в отношении продукции в сфере пожаробезопасности

Коллегия Евразийской экономической комиссии скорректировала список продукции, в отношении которой необходимо предоставить документ об оценке соответствия техрегламенту «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017). Документ вступает в силу с 29 января 2022 года, сообщается в базе правового портала Евразийского экономического союза.

Документ предусматривает уточненные коды ТН ВЭД ЕАЭС для пожарно-технической продукции. Речь идет, в частности, о пожарных оповещателях, пенообразователях, боевой защитной одежде пожарного, огнезащите для древесины, спасательных автомобилях.

«Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 декабря 2021 г. № 190 вступает в силу с 29 января 2022 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года», – сообщается в системе «Гарант».

С полным текстом решения Коллегии «О внесении изменений в перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента Евразийского экономического союза “О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения”» вы можете ознакомиться на «Огнепортале».

Напомним, Евразийская экономическая комиссия в октябре 2021 года вынесла на общественное обсуждение проект решения Коллегии ЕЭК «О внесении изменений в решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 сентября 2019 года № 170». Документ предполагал внести изменения в отдельные коды ТН ВЭД ЕАЭС.