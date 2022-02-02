Росэнергоатом ищет разработчика СТУ по пожаробезопасности для Нововоронежской АЭС-2

«Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Нововоронежская атомная станция» (Воронежская область, Нововоронеж) 1 февраля объявил аукцион на разработку и согласование с МЧС России специальных технических условий по пожарной безопасности «О дистанционном режиме эксплуатации установок газового пожаротушения в помещениях с постоянным (круглосуточным) пребыванием оперативного персонала БПУ энергоблоков №1, №2 Нововоронежской АЭС-2». Работы необходимо выполнить к началу июня 2022 года.

Как сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок, максимальная цена контракта составляет 8,234 млн рублей с учетом НДС. В эту сумму входит выполнение следующих работ: разработка СТУ энергоблоков №1, №2 Нововоронежской АЭС-2 и согласование в Департаменте надзорной деятельности МЧС России с получением положительного заключения. СТУ включает расчет пожарного риска, разработку мер и технических решений, которые обеспечивают на объекте достаточный уровень пожарной безопасности.

Заказчик отмечает, что строительные конструкции к I степени огнестойкости. Помещения защищены системами автоматической пожарной сигнализации CYE, автоматического газового пожаротушения (АУГПТ) SGE51 с огнетушащим веществом типа ФК-5-1-12, подпора воздуха и системой дымо-, газоудаления после пожара. Сами помещения отделены противопожарными перегородками, между проемами установлены противопожарные двери с уплотнениями в притворах и оснащенные доводчиками. В качестве первичных средств пожаротушения используются углекислотные огнетушители.

Работы по разработке СТУ по пожарной безопасности необходимо выполнить с 21 марта по 3 июня 2022 года.

Аукцион проходит на электронной торговой площадке ЭТС-Фабрикант до 9 утра по московскому времени 11 февраля. «Концерн Росэнергоатом» определит победителя конкурса 28 февраля.