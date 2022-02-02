Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов» Конференции по огнезащите и пожарной безопасности в 2022 году
Фото: www.rosenergoatom.ru/Нововоронежская АЭС-2

Росэнергоатом ищет разработчика СТУ по пожаробезопасности для Нововоронежской АЭС-2

Наталья Кузнецова 18 часов назад В России, Новости

«Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Нововоронежская атомная станция» (Воронежская область, Нововоронеж) 1 февраля объявил аукцион на разработку и согласование с МЧС России специальных технических условий по пожарной безопасности «О дистанционном режиме эксплуатации установок газового пожаротушения в помещениях с постоянным (круглосуточным) пребыванием оперативного персонала БПУ энергоблоков №1, №2 Нововоронежской АЭС-2». Работы необходимо выполнить к началу июня 2022 года.

Как сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок, максимальная цена контракта составляет 8,234 млн рублей с учетом НДС. В эту сумму входит выполнение следующих работ: разработка СТУ энергоблоков №1, №2 Нововоронежской АЭС-2 и согласование в Департаменте надзорной деятельности МЧС России с получением положительного заключения. СТУ включает расчет пожарного риска, разработку мер и технических решений, которые обеспечивают на объекте достаточный уровень пожарной безопасности.

Заказчик отмечает, что строительные конструкции к I степени огнестойкости. Помещения защищены системами автоматической пожарной сигнализации CYE, автоматического газового пожаротушения (АУГПТ) SGE51 с огнетушащим веществом типа ФК-5-1-12, подпора воздуха и системой дымо-, газоудаления после пожара. Сами помещения отделены противопожарными перегородками, между проемами установлены противопожарные двери с уплотнениями в притворах и оснащенные доводчиками. В качестве первичных средств пожаротушения используются углекислотные огнетушители.

Работы по разработке СТУ по пожарной безопасности необходимо выполнить с 21 марта по 3 июня 2022 года.

Аукцион проходит на электронной торговой площадке ЭТС-Фабрикант до 9 утра по московскому времени 11 февраля. «Концерн Росэнергоатом» определит победителя конкурса 28 февраля.

 

Тэги

Смотрите также

Башкирские энергетики потратят 17,6 млн рублей на огнезащиту кабелей

«Башкирская генерирующая компания» («БГК») 28 декабря объявила аукцион среди представителей малого и среднего бизнеса на …

Добавить комментарий

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2020 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал