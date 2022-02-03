Ученые ВолгГТУ усовершенствовали водный раствор для тушения пожаров

Ученые «Волгоградского государственного технического университета» (ВолгГТУ) запатентовали нетоксичный водный раствор для тушения пожаров. Он отличается легкостью в приготовлении и доступностью веществ, входящих в состав.

Патент был зарегистрирован в базе Федерального института промышленной собственности 19 января 2022 года. Авторами новинки являются заведующая кафедрой «Химическая технология полимеров и промышленная экология» (ВТПЭ) доктор технических наук Наталья Кейбал, доктор технических наук, профессор Виктор Каблов, доцент Инна Хлобжева и Анстасия Боровикова.

Известные аналоги, применяемые для защиты древесины и тушения лесных пожаров имеют ряд недостатков. Среди них – высокая токсичность, невысокая пенообразующая способность и недостаточная биологическую устойчивость, необходимость использования большого количества воды. Поэтому исследователи предложили использовать композицию, включающую воду, жидкое стекло с модулем 2,5-3,2, загуститель – карбоксиметилцеллюлозу, антипирены – азофоску, поверхностно-активное вещество (ПАВ, смесь алкилполигликозида и альфа-олефинсульфоната натрия).

Жидкое стекло) выполняет роль пленочного изолирующего покрытия, азофоска – замедлителя горения, азотно-фосфорно-калийная добавка – минерального удобрения, ПАВ применяется для пенообразования состава при тушении. Загуститель увеличивает вязкость водного раствора для тушения пожаров.

«Такая вода образует пленку, прилипающую к горящему материалу и удерживающуюся дольше, чем обычная вода», – отмечается в патенте.

Отметим, это далеко не единственное изобретение Натальи Кейбал и Виктора Каблова. Они также запатентовали водный состав для тушения пожаров, содержащий воду, жидкое стекло, Preventol D2 и ксантановую камедь, модернизировали огнетеплозащитный материал.