В России произошли два крупных пожара на предприятиях

Два крупных пожара произошли в России с четверга на пятницу. Прокуратура Московской области начала проверку по факту пожара на мебельной фабрике в Фрязино. Площадь возгорания составила 7 тыс. м2. В Ульяновской области сгорел цех по производству дверей.

Как сообщает ГК МЧС России по Московской области, сигнал о пожаре поступил на пульт спасателей в 17:54 3 февраля. Спустя три часа было объявлено о локализации возгорания. Огонь удалось полностью потушить на следующий день в 06:15 утра. К тушению возгорания были привлечены 90 человек и задействованы 32 единицы техники.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Щелковской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц», – говорится в сообщении прокуратуры.

Как уточняет ТАСС, поначалу площадь пожара не превышала 2 тыс. м2. Затем огонь охватил все здание на площади 7 тыс. м2. Из фабрики вывели 70 человек. Частично обрушились конструкции здания.

Еще один пожар произошел в селе Енганаево Чердаклинского района Ульяновской области. По данным регионального управления МЧС России, к моменту прибытия первого подразделения, а это произошло в 06:28, горело здание на площади 9 тыс. м2. Спустя час было объявлено о локализации пожара, в 10:16 – о ликвидации открытого горения. В тушении пожара был задействован 51 человек и 13 единиц техники.