Госдума рассмотрит закон об изменении Техрегламента о пожаробезопасности

Госдума в весеннюю сессию планирует рассмотреть во втором чтении правительственный законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»». Об этом сообщает «Парламентская газета».

Законопроект был внесен в Госдуму 3 мая 2021 года. Как ожидалось, депутаты рассмотрят акт в середине ноября, но это так и не произошло. В итоге законопроект был принят в первом чтении 17 декабря. Сам документ предполагает исключение устаревших и избыточных правил.

«Согласно документу, из федерального закона могут исключить положения, содержащие требования пожарной безопасности, которые установлены техническим регламентом Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». Законопроект также расширяет условия соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности и уточняет порядок подачи декларации пожарной безопасности»,– говорится в сообщении издания.

Последнее необходимо в случае изменения класса пожарной опасности здания, проведения его капремонта или реконструкции. В случае принятия закона участники смогут предоставлять декларацию в электронном виде.

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