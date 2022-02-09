БГК потратит 43,47 млн рублей на огнезащиту Зауральской ТЭЦ

«Башкирская генерирующая компания» (БГК) 7 февраля разместила аукцион на проведение ремонта огнезащитного покрытия металлоконструкций Зауральской ТЭЦ (Сибай, Башкортостан). Максимальная цена контракта составляет 43,47 млн рублей без НДС.

Как сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок, подрядчик обязан своими силами и с использованием своих материалов очистить поверхности, огрунтовать их, нанести огнезащитное покрытие на металлоконструкции машзала №1,2.

Заказчик прописал требования к огнезащитному покрытию. Материал и система конструктивной огнезащиты должны быть испытаны в аккредитованных лабораториях по методу 1 ГОСТ 9.401-91. Адгезия огнезащитных ЛКМ после испытаний должна сохраняться и соответствовать 1 баллу по ГОСТ 15140-78 «Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии». Покрытие должно обеспечивать степень огнестойкости не ниже II степени. Срок эксплуатации – не меньше 25 лет, диапазон температур эксплуатации – от -50 до +60 градусов по Цельсию, возможность воздействия распыленной воды или других огнетушащих веществ до 20 минут.

В ходе работ рекомендуется использовать смывку СП-6, уайт-спирит, грунтовку ГФ-021, огнезащитное покрытие «Огракс-СК-1».

Все работы необходимо выполнить в 2022 году с 1 мая по 30 сентября.

Тендер проходит на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг». Заявки принимаются до полудня по местному времени 25 февраля. БГК подведет итоги аукциона 25 апреля.