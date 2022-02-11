Мосгосстройнадзор возбудил 578 дел о нарушениях пожарной безопасности

Специалисты Мосгосстройнадзора в 2021 году возбудили 578 дел об административных правонарушениях в сфере пожарной безопасности. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Сотрудники ведомства приняли участие в 5 813 проверках пожарной безопасности строящихся зданий. В том числе, на 641 объекте специалисты проверяли работу систем противопожарной защиты в комплексе. По итогам проверок было возбуждено 578 дел о нарушениях в сфере пожарной безопасности, а общая сумма штрафов составила 28,97 млн рублей. То есть нарушения в среднем выявляли на каждом десятом объекте.

«Часто встречавшимися нарушениями были несоответствие применяемой кабельной продукции и неправильная прокладка питающих и слаботочных кабелей, нарушения при монтаже клапанов систем дымоудаления, несоблюдение требований по размещению и количеству датчиков автоматической пожарной сигнализации и алгоритма работы систем противопожарной защиты»,– отмечается в сообщении столичной мэрии.

В то же время число пожаров на стройках выросло с 48 до 61. В 30 случаях горели отдельно стоящие бытовые помещения, в 24 – мусор и стройматериалы в зданиях и дважды возгорания происходили внутри возводимых объектов.