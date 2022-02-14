В Перми усовершенствовали технологию повышения термостойкости графита

Сотрудники «Пермского национального исследовательского политехнического университета» усовершенствовали технологию получения терморасширенного графита с повышенной термостойкостью. Специалисты изменили состав антипирена.

Как сообщается в патенте, документ был зарегистрирован в базе Федерального института промышленной собственности 28 января 2022 года. Авторами разработки выступили профессор кафедры химических технологий Владимир Пойлов, Олег Исаев, технолог кафедры Игорь Потапов, аспирант Александр Ноздрюхин и Антон Язев.

Недостатками известных способов получения термостойких материалов является высокая чувствительность покрытия к влаге, невысокая эффективность и разрушение состава при взаимодействии с органическими растворителями и при повышенных температурах.

Для решения этих проблем ученые предложили провести термообработку интеркалированного графита и пропитку в водном растворе антипирена, а затем высушить продукт. Термообработку проводят в печи при температуре 1250°С, время пребывания в зоне терморасширения не превышает 1 секунды. Изделия пропитывают в растворе антипирена в течение 15 или 60 мин. В качестве антипирена используется ортофосфорная кислота с концентрацией 2,5-10% и температурой не более 50°С.

«Ортофосфорная кислота имеет меньшую стоимость, чем додекагидро-клозо-додекаборная кислота, используемая в прототипе, производится в больших промышленных объемах, легкодоступна, малотоксична», – отмечается в патенте.

Эта технология позволяет повысить термостойкость изделий из терморасширенного графита.