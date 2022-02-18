«Технониколь» инвестирует в модернизацию челябинского завода более 600 млн рублей

«Технониколь» в 2022 году планирует инвестировать в модернизацию челябинского «Завода ТЕХНО» более 600 млн рублей. Средства пойдут на расширение ассортимента продукции, повышения эффективности работы технологических линий и обновление упаковочного комплекса.

Как сообщает компания, в 2021 году на обновление мощностей и экологические инициативы было потрачено 213 млн рублей. Как результат – предприятие нарастило производство относительно 2020 года на 6% до 1,8 млн кубометров, отгрузило свыше 700 минеральной ваты, начал выпуск новых матов для утепления ненагружаемых конструкций в частных домах и технической изоляции с обкладкой стеклотканью. Выбросы в атмосферу сократились на 15%. Кроме того, плечо доставки выросло до 3 тыс. километров.

В этом году продолжится модернизация оборудования предприятия. Это позволит производительность и эффективность работы технологических линий, качество готовой продукции. Завод расширит ассортимент рулонной технической изоляции и начнет выпуск продуктов, кашированных фольгой.

Также компания планирует начать обновление упаковочного комплекса. В 2023 году, после завершения проекта, участок будет полностью автоматизирован. Это даст возможность исключить тяжелые физические нагрузки для персонала, тем самым улучшив условия труда.

Как писал «Огнепортал», концерн «Технониколь» анонсировал открытие новых производств и расширение мощностей по выпуску минеральной ваты. Объем инвестиций составит 30 млрд рублей.