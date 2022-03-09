Предприятие «Роснефти» защитит свой объект составом «Декотерм-Эпокси»

«РН-Бузулукское газоперерабатывающее предприятие» (Бузулук, Оренбургская область, входит в «Роснефть») 25 февраля объявила запрос оферт на проведение огнезащиты несущих конструкций эстакад ПУКПГ. При выполнении работ необходимо использовать огнезащитный состав «Декотерм-Эпокси» (выпускает НПП «Деко»).

Как сообщается в документации, опубликованной на портале «ТЭК-Торг», работы необходимо выполнить на площадке Покровской Установки Комплексной Подготовки Газа (УКПГ (ЦПГ-2)). Она расположена в селе Покровка Оренбургской области.

Подрядчик обязан очистить металлоконструкции от старого огнезащитного покрытия «Джокер-М», нанести грунтовку, огнезащитный и лакокрасочные материалы. При этом, согласно ведомости поставки материально-технических ресурсов, нужно использовать грунтовку «Темакоут СПА праймер» (1,76 тонны), огнезащитный состав «Декотерм-Эпокси» (7,32 тонны), растворители «Декотиннер-01» (732 кг) и №646, полиуретановое покрытие «Тематейн 50».

Работы по нанесению огнезащиты подрядчик обязан провести с момента подписания договора по 30 декабря 2022 года. Цена контракта не уточняется.

Заявки от участников тендера принимаются до 29 марта 16:00 GMT+3. «РН-Бузулукское газоперерабатывающее предприятие» подведет итоги конкурса 31 мая.