Rockwool продолжит работу в России

Rockwool 4 марта объявил о продолжении работы в России. Однако компания отказалась от расширения завода в Выборге.

Как сообщает Rockwool, на территории России действуют четыре завода и работают 1200 человек – это около 10% всех сотрудников компании. Несмотря на непростую ситуацию, концерн решил продолжить работу в России.

«Мы соблюдаем и будем соблюдать все применимые санкции. Однако, мы отменили инвестиции в расширение завода в Выборге, Россия, в размере 200 млн евро. Если мы уйдем из России, это накажет в первую очередь наших собственных людей и поставит под угрозу средства к существованию их семей. Мы не хотим этого делать», – говорится в сообщении компании.

Напомним, 19 октября 2021 года на заводе «Роквул» в Ленинградской области стартовал проект по расширению производства. Компания планировала вложить в расширение площадки около 17 млрд рублей.