Специалисты ВНИИПО МЧС России усовершенствовали технологию тушения пожаров на складах

Сотрудники ВНИИПО МЧС России запатентовали способ тушения пожаров на складах, оборудованных стеллажами. Изобретение дает возможность повысить эффективность пожаротушения и снизить расход воды.

Патент на разработку был зарегистрирован в базе Федерального института промышленной собственности 2 февраля 2022 года. Как сообщается в документе, обычно для защиты высотных стеллажных складов используются установки пожаротушения. Недостатками аналогов являются необеспечение равномерного распределения воды во внутристеллажном пространстве, значительные расходы воды из-за ее нерационального использования.

Поэтому специалисты предложили защищать склады следующим образом. Установка пожаротушения состоит из трубопровода, на котором расположены оросители, и экрана, установленного над трубопроводом и аккумулирующего тепло от возникшего очага пожара. Основное отличие в том, что теплоаккумулирующий экран состоит из двух плоскостей, образующих угол, в вершине которого над оросителями сделаны отверстия для создания дополнительного потока, обеспечивающего ускоренное срабатывание спринклерных оросителей. В нижней части с двух сторон экран имеет отгибы в сторону стеллажа.

При возникновении пожара конвективные потоки нагретых газов устремляются вверх в пространство между грузами и аккумулируются в верхней части экрана, в которой расположены оросители. При этом устройство отверстия над ними обеспечивает создание дополнительного потока и дает возможность ускорить срабатывание спринклерных оросителей. После срабатывания оросителя вскрывается выходное отверстие, и струя попадает на распыливающую розетку, где распределяется на горизонтальную поверхность стеллажа и на плоскость экрана, стекая по которым поток воды внизу отгибами экрана, направляется на боковую поверхность стеллажа. Благодаря этому весь объем воды поступает во внутристеллажное пространство, создавая высокую интенсивность орошения за счет исключения потерь воды во внешнюю среду.

Такая технология обеспечивает срабатывание установок пожаротушения на ранней стадии возгорания.