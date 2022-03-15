Кабмин продлил лицензии и ввел упрощенный порядок оформления разрешений

Правительство России утвердило постановление об автоматическом продлении сроков действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 месяцев. Документ также предусматривает упрощенный порядок получения и переоформления документов в 2022 году. В общий перечень вошли виды деятельности в сфере пожарной безопасности.

Как сообщает правительство РФ, мера затронет более 120 видов разрешений. Автоматически будет переоформлено в упрощённом порядке или продлено действие более 2,5 млн разрешений.

«Постановлением переносится на год необходимость прохождения подтверждения соответствия выпускаемой продукции. Это решение принято из-за технологических ограничений и необходимости переоборудования российских предприятий в условиях санкционного давления», – отмечает кабин.

Власти включили в перечень деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, аттестацию должностных лиц, осуществляющих деятельность в области оценки пожарного риска, регистрацию деклараций пожарной безопасности, аттестацию лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию.

Кроме того, правительство установило, что эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности и деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения до 31 декабря 2022 года «допускается без внесения изменений в реестр лицензий в связи с изменением адреса места осуществления лицензируемого вида деятельности, указанного в реестре лицензий». Такие поправки вносит лицензирующий орган в реестр лицензий в случае обращения лицензиата.

Госорганы получили полномочия принимать решения о сокращении сроков услуг в сфере разрешительной деятельности, «обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для лицензирования, об отмене оценки соответствия обязательным требованиям».