МЧС России разработало новые правила работы договорных подразделений ФПС ГПС

МЧС России разработало «Правила осуществления договорными подразделениями федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы видов деятельности в области пожарной безопасности». Документ 12 марта был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, сейчас правила выполнения работ договорными подразделениями федеральной противопожарной службы действуют на основании постановления правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 989. Однако из-за вступления в силу Федерального закона № 168-ФЗ эти правила утратили свою актуальность и не регламентируют работу пожарных.

Поэтому предлагается утвердить новые правила работы договорных подразделений.

«Проект новых правил определяет виды работ и механизм оказания услуг в области пожарной безопасности. В частности, определено, что договорные подразделения ФПС ГПС обслуживают опасные производственные объекты, эксплуатируемые государственными корпорациями и организациями, а также ряд критически важных и пожароопасных объектов», – говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

Независимая антикоррупционная экспертиза документа завершится 18 марта. С полным текстом проекта постановления вы можете ознакомиться на «Огнепортале».