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Фото: https://vk.com/mchs_29

В Архангельской области сгорел продуктовый склад

Наталья Кузнецова 1 день назад В России, Новости

В Архангельской области сегодня ночью сгорел продуктовый склад. Площадь пожара составила 2,5 тыс. м2.

Как сообщает региональное управление МЧС, возгорание произошло в посёлке Березник Виноградовского района. Очевидец сообщил, что горит кровля одноэтажного здания склада по всей площади.

Вызов поступил в 01:30 по московскому времени.  К месту происшествия выехал дежурный караул ПЧ-29. В 02:45 пожар был локализован.

«Горел продуктовый склад в поселке Березник (Виноградарский район). Вызов поступил от очевидцев <…>. В 02:45 мск была локализация, а сейчас в 06:05 мск уже ликвидация [открытого горения]», – уточняет ТАСС со ссылкой на спасательное ведомство.

В ликвидации возгорания были 24 человека и 8 единиц техники. Пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

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