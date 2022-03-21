В Брянске сгорело деревообрабатывающее предприятие. Полностью потушить возгорание пожарные смогли спустя почти 10 часов.

Как сообщает ГУ МЧС России по Брянской области, сигнал о пожаре в поселке Большое Полпино Володарского района Брянска поступил на пульт спасателей 20 марта в 14:11 мск. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горят здания предприятия. Была угроза распространения огня на соседние строения.

Пожар был локализован в 15:40, а спустя 1 час 15 минут – объявлено о ликвидации открытого горения. К 23:59 пожар был полностью потушен. Общая площадь возгорания составила 2 250 м2.

Пожар был виден из разных концов города. По словам местных жителей, горела пилорама около завода оконных блоков BrusBox.

При тушении пожара спасатели использовали 7 пожарных ручных стволов, один лафетный пожарный ствол, также работали 6 звеньев газодымозащитной службы.

К ликвидации пожара привлечен 61 человек и 17 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас эксперты выясняют причину пожара.