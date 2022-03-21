Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов» Конференции по огнезащите и пожарной безопасности в 2022 году
Фото: https://32.mchs.gov.ru

В Брянске сгорело деревообрабатывающее предприятие

Наталья Кузнецова 5 дней назад В России, Новости

В Брянске сгорело деревообрабатывающее предприятие. Полностью потушить возгорание пожарные смогли спустя почти 10 часов.

Как сообщает ГУ МЧС России по Брянской области, сигнал о пожаре в поселке Большое Полпино Володарского района Брянска поступил на пульт спасателей 20 марта в 14:11 мск. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горят здания предприятия. Была угроза распространения огня на соседние строения.

Пожар был локализован в 15:40, а спустя 1 час 15 минут – объявлено о ликвидации открытого горения. К 23:59 пожар был полностью потушен. Общая площадь возгорания составила 2 250 м2.

Пожар был виден из разных концов города. По словам местных жителей, горела пилорама около завода оконных блоков BrusBox.

При тушении пожара спасатели использовали 7 пожарных ручных стволов, один лафетный пожарный ствол, также работали 6 звеньев газодымозащитной службы.

К ликвидации пожара привлечен 61 человек и 17 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас эксперты выясняют причину пожара.

Тэги

Смотрите также

МЧС России разработало новые правила работы договорных подразделений ФПС ГПС

МЧС России разработало «Правила осуществления договорными подразделениями федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы видов деятельности …

Добавить комментарий

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2022 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал