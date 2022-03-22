Росстандарт ввел требования к стационарным ПВР

В России впервые ввели ГОСТ, который устанавливает требования к стационарным пунктам временного размещения (ПВР). Документ вступает в силу с 1 декабря 2022 года, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС).

Росстандарт утвердил новый ГОСТ 14 марта. ГОСТ «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Стационарные пункты временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации. Общие требования. Приемка в эксплуатацию» вводит требования к ПВР на базе объектов капитального строительства, порядок их приемки в эксплуатацию.

«Актуальность разработки стандарта на государственном уровне обусловлена отсутствием документов по стандартизации, регламентирующих требования к ПВР, а также необходимостью обеспечения эффективного комплексного первоочередного жизнеобеспечения граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций»,– говорится в сообщении Института.

Документ предусматривает требования к инженерно-техническому обеспечению и пожарной безопасности объектов. Все ПВР должны быть оборудованы системами оповещения, пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения. Также вводятся требования к освещению, водоснабжению и канализации, оснащению, отоплению, вентиляции и внутренней среде и отделке.

ПВР, в соответствии с ГОСТом, создаются вне зоны ЧС, к примеру, в санаториях, домах отдыха, учебных заведениях.

Ранее, в июне 2021 года вступил в силу ГОСТ Р 22.3.18-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Пункты временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации. Общие требования. Приемка в эксплуатацию».