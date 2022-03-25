Росстандарт меняет требования по пожарной безопасности заводов СПГ

Специалисты ВНИИПО МЧС России разработали изменение к СП 326.1311500.2017 «Объекты малотоннажного производства и потребления сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности». Общественное обсуждение проекта документа продлится месяц, начиная с 23 марта.

Проект Изменения № 1 СП 326.1311500.2017 «Объекты малотоннажного производства и потребления сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности» на днях был опубликован на ресурсе Росстандарта. Как отмечается в пояснительной записке, документ вводит требования по пожарной безопасности при проектировании, строительстве и реконструкции действующих производств и объектов потребления сжиженного природного газа (СПГ), на которых имеется сжижение и регазификация.

В проекте изменений заменены ссылки на актуальные своды правил, обозначения и сокращения, приведены новые редакции норм пожарной безопасности.

«Разработанные изменения в свод правил устанавливают требования в части области применения данного свода правил, а именно распространяют его положения на выдачу СПГ потребителю в сжиженном или газообразном виде. Также изменения уточняют требования пожарной безопасности к минимальным противопожарным расстояниям как до зданий и сооружений, не относящихся к объектам малотоннажного производства и потребления СПГ, так и до объектов, размещенных на их территории», – отмечается в пояснительной записке.

Замечания по проекту изменения свода правил принимаются по адресу:

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