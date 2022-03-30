Предприятия в начале 2022 года увеличили выпуск минеральной ваты

Предприятия в январе-феврале 2022 года увеличили выпуск продукции «Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные» до 6,83 млн кубометров. Об этом сообщает ресурс Росстата «Единая межведомственная информационно-статистическая система».

Годом ранее, за этот период, объемы производства достигали 6,5 млн кубометров, что на 4,5% меньше показателя января-февраля 2022 года. Выпуск продукции заметно увеличился в феврале. Предприятия изготовили 4,54 млн кубометров огнестойкой теплоизоляции – на 11,7% больше, чем в феврале 2021 года.

Почти половина всей выпущенной продукции пришлась на производителей Центрального федерального округа – 2,973 млн кубометров или 43,5%. Относительно января-февраля 2021 года объемы производства минеральной теплоизоляции сократились на 5%.

Предприятия Приволжского федерального округа изготовили 1,295 млн кубометров теплоизоляции, что на 5% превышает показатель 2 месяцев 2021 года, или 19% от всей выпущенной продукции.

На Урале производство минеральной теплоизоляции в январе-феврале выросло на 13% до 1,197 млн кубометров, что составило 17,5% от всей продукции, изготовленной в России.

Напомним, в 2021 году объемы потребления теплоизоляции выросли на 9%.