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Фото: https://www.rossadm.ru

Депутаты Госдумы предложили освободить администрации от штрафов за нарушение пожаробезопасности

Наталья Кузнецова 2 дня назад В России, Новости

Депутаты Государственной думы предложили освободить органы местного самоуправления, зарегистрированных в качестве юридических лиц, от административного наказания за неисполнение требований в сфере безопасности – пожарной, промышленной, в сфере строительства и применения стройматериалов. Однако инициативу не поддержал комитет-соисполнитель.

Как сообщается в Автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности, законопроект «О внесении изменения в статью 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» был внесен в Госдуму 31 января 2022 года. Авторами документа выступили депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко и Сергей Леонов.

ФЗ от 16 декабря 2019 года №442-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» ужесточил ответственность за неисполнение исполнительного документа. В то же время Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) был дополнен частью 21, которая вводит штрафы для юридических лиц на сумму от 1 млн до 3 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В случае с администрациями существует проблема.

«Исполнительные листы не выполняются муниципальными образованиями только по причине нехватки средств в бюджетах сельских и городских поселений. Если в бюджете сельского поселения, который, например, составляет 10 млн. рублей на год, нет денежных средств для выполнения требования по исполнительному листу, а необходимо строительство очистных сооружений, которые могут стоить 30 млн. рублей, миллионный штраф не побудит администрацию к исполнению решения суда, а, наоборот, вгонит ее в еще большие долги, а в случае приостановления деятельности администрации результат будет плачевный», – отмечается в пояснительной записке.

Поэтому депутаты предложили освободить администрации от штрафов за неисполнение ими исполнительных документов.

Инициативу рассмотрели члены комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Они посчитали нецелесообразно поддержать законопроект из-за того, что не учитываются положительные и отрицательные последствия.

«Уменьшение карательного потенциала административного наказания допустимо только тогда, когда есть твердое убеждение, что ее положительные результаты превзойдут неизбежные отрицательные последствия и (или) имеются иные правовые меры принуждения, которые позволят предупреждать данное деяние в будущем», – говорится в заключении комитета, опубликованного в марте.

Как ожидается, законопроект в апреле рассмотрит совет Госдумы.

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