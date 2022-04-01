В Белгороде горит нефтебаза «Роснефти»

В Белгороде сегодня утром произошел пожар на нефтебазе «Белгороднефтепродукт», принадлежащей «Роснефти». На месте происшествия работают более 150 человек.

По данным управления МЧС России по Белгородской области, сообщение о пожаре на улице Константина Заслонова поступило в экстренные службы в 05:51 утра мск. В ликвидации возгорания задействованы более 170 человек и 50 единиц техники. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

На нефтебазе горят резервуары с топливом. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы уточняют, что горят 8 резервуаров с бензином объемом по 2 тыс. кубометров каждый. Всего в очаге пожара находятся 16 резервуаров.

Глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в результате ЧП пострадали два работника, и им оказана помощь. Позже эту информацию опроверг мэр Белгорода Антон Иванов.

Также власти начали расселять жителей трех улиц, расположенных рядом с предприятием, в спортивном центре «Белгород Арена».

Как сообщает «Интерфакс», на место происшествия выехал заместитель главного исполнительного директора «НК «Роснефть»».

По данным на 17:00, как сообщает ТАСС, пожарные локализовали отдельные очаги пожара и сократили площадь горения.