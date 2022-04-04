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Фото: https://www.metalloinvest.com/ «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»

«Металлоинвест» ищет поставщика огнезащитного покрытия «Декотерм-Р»

Наталья Кузнецова 3 дня назад В России, Новости

Компания «Металлоинвест» 1 апреля объявила запрос предложений на поставку огнезащитных покрытий марки «Декотерм-Р» (производитель – НПП «Деко»). Об этом сообщается в документации, опубликованной на электронной торговой площадке B2B-Center.

Производителю товарного горячебрикетированного железа требуется 12 100 килограммов огнезащитного покрытия «Декотерм-Р» RAL 9003 («Сигнальный белый») в ведрах по 23 кг. Продукцию необходимо поставить в город Железногорск Курской области. Там находится «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева».

Цена контракта не уточняется. В качестве условий оплаты указывается отсрочка платежа.

Тендер проходит на площадке B2B-Center. Заявки от участников аукциона принимаются до полудня 5 апреля.

 

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