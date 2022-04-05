Производитель сэндвич-панелей Kingspan объявил об уходе с рынка России. Об этом сообщает издание RTE со ссылкой на заявление компании.

«Несмотря на то, что наше решение о выходе было принято в начале марта, потребовалось несколько недель, чтобы убедиться, что оно может быть завершено упорядоченно, с учетом безопасности и благополучия наших сотрудников в качестве ключевого приоритета», — говорится в сообщении.

Компания также отмечает, что она продала бизнес в России «местному руководству».

В активе Kingspan – два предприятия. Они базируются в Ленинградской области (Гатчина) и Невинномысске (Ставропольский край). На Россию у компании приходится 1% всех продаж.

По данным Федеральной налоговой службы, новым владельцем «Кингспан» с 1 апреля является компания F109 Limited, зарегистрированная в Великобритании. Собственником «Кингспан Невинномысск» выступают «Кингспан» с долей 99,0012% и Игорь Федотченко (0,9988%). Изменения в ЕГРЮЛ были внесены еще 4 февраля 2021 года.