В ВятГУ создают робота для тушения пожаров в шахтах

Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) работают над созданием робота для тушения пожаров в шахтах. Как сообщает пресс-служба вуза, новинка позволит тушить пожары без риска для жизни спасателей и в непосредственной близости к очагу возгорания.

Одной из самых сложных проблем при тушении пожаров в шахтах добычи полезных ископаемых является невозможность ликвидации возгорания вблизи очага. Она вызвана высокими температурами, задымленностью, высокой скоростью воздушных потоков и ядовитыми продуктами горения. Так что нередко за участком пожара остаются отрезанные от выхода из шахты люди.

Ученые ВятГУ для решения этой проблемы придумали дистанционно управляемого робота. Он представляет собой гусеничную платформу в рудничном взрывобезопасном исполнении, способный подавать тушащий агент и системы пожаротушения в очаг возгорания. Также робот будет способен доставлять системы жизнеобеспечения для шахтеров, отрезанных от выхода из шахты. Специалисты рассматривают несколько технологий тушения пожара. Все зависит от условий: диаметр шахты, скорость потока и другие. По словам, инженера-изобретателя ВятГУ Михаила Сергеева, это может быть каркас с натянутым огнеупорным материалом, быстрозатвердевающая огнеупорная пена или гибрид на основе этих технологий.

Разработчики предусмотрели и возможности связи с учетом сложных условий шахты.

«Под землей передача радиосигнала становится очень проблематичной. Как только контролируемый объект выходит из зоны видимости — в нашем случае это может быть поворот шахты – сигнал теряется. Поэтому мы предусмотрели управление роботом посредством проводной системы, которая способна обеспечить стабильное управление в условиях отсутствия устойчивого радиосигнала», – рассказал представитель дирекции Института математики и информационных систем, куратор проекта Антон Земцов.

Также разработчики планируют включить в функционал робота систему быстрого возведения противопожарных изолирующих перемычек без участия человека. Сейчас их строят вручную из кирпича, чтобы перекрыть доступ кислорода к очагу пожара.