ВНИИПО МЧС России вынес на обсуждение два новых ГОСТа

Специалисты ВНИИПО МЧС России разработали первые редакции проектов стандартов, касающихся пожарных оповещателей и испытательных полигонов. Публичное обсуждение документов началось 4 апреля.

Межгосударственный стандарт «Установки водяного и пенного пожаротушения. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические. Общие технические требования. Методы испытаний» вводит классификацию, техтребования, правила маркировки, приемки, методы испытаний и требования к комплектности и упаковке оборудования. Он действует в отношении вновь разрабатываемых оповещателей.

Обсуждение проекта документа продлится до 04 июля 2022 года. Замечания и предложения можно направлять в секретариат ТК 274 «Пожарная безопасность» по адресам: fire404@mail.ru и tk_274@mail.ru.

Еще один стандарт – ГОСТ Р «Полигоны испытательные, учебно-тренировочные пожарного и аварийно-спасательного назначения. Классификация. Общие технические требования». Целью разработки документа является формирование требований к полигонам для тренировок и обучения, проведения исследований и испытаний систем пожарного оборудования и средств защиты.

ГОСТ вводит техтребования по оснащению полигонов, метрологическому обеспечению испытаний и безопасности.

Предложения по проекту документа можно направлять до 3 июня на адреса: oren.pbtu@vniipo.ru и tk_274@mail.ru.

Ознакомиться с полными текстами проектов стандартов вы можете на «Огнепортале»: