Kiilto уходит из России

Финская компания Kiilto продает дочерние предприятия в России. Это даст ей возможность покинуть российский рынок.

Как сообщает издание Yle, Kiilto заявляет о поиске новых собственников для предприятий и закрытии дочерней компании в Беларуси. В России уже идут активные переговоры. Решение об уходе с рынка было принято в начале спецоперации.

«После передачи бизнеса новым владельцам бренды Kiilto или Kiillo’s в России существовать не будут. Переход будет осуществлен в соответствии с санкциями и законодательством, а также с заботой о безопасности нашего персонала», – заявила старший вице-президент по коммуникациям компании Лаура Хейноваара.

В активе Kiilto в России три предприятия: «Киилто Фэмили», «КиилтоКлин» и «Киилто-Клей». Компания присутствует на российском рынке с 1995 года. Она производит и поставляет антипирены, клеи, герметики, средства гигиены и другую продукцию. В 2021 году на долю России у Kiilto Group приходилось 10% всех продаж или 25 млн евро.