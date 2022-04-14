Ученые НИТУ «МИСиС» разработали огнестойкую сталь

Ученые НИТУ «МИСиС» и специалисты компании «Северсталь» начали испытывать огнестойкую сталь для гражданского строительства. Свойства металла дают возможность снизить толщину огнезащиты и уменьшить вес строительных конструкций.

Как сообщает пресс-служба вуза, при пожаре под воздействием высоких температур несущие конструкции зданий теряют свою прочность и разрушаются. Это приводит к увеличению числа пострадавших, повышению затрат на восстановление здания и значительному ущербу экологии.

Задачу повышения огнестойкости стали ученые решили благодаря управлению управления составом легирующих элементов и условиями термомеханической обработки.

«Мы рассчитываем получить требуемый эффект сохранения несущей способности металлоконструкций в условиях пожара за счет выделения по границам зерен при температурах 500−700°С мелкодисперсных частиц карбидов и нитридов, тормозящих процесс деформации и потери устойчивости. Комплексные металлофизические решения позволят обеспечить достаточно высокие прочностные характеристики разрабатываемого проката» —сказал один из разработчиков проекта, заведующий лабораторией «Гибридные наноструктурные материалы» НИТУ «МИСиС», к.т.н. Александр Комиссаров.

Термомеханические свойства огнестойкого проката дают возможность уменьшить вес строительных конструкций и снизить толщину огнезащиты. В свою очередь, это позволяет сэкономить на стоимости и сократить сроки возведения объектов. Повышенная прочность стали позволяет замедлить разрушение конструкций, создать запас времени для эвакуации людей, а также повысить уровень эксплуатационной безопасности зданий.

Напомним, в 2020 году пресс-служба НИТУ «МИСиС» сообщила о том, что ученые приступили к созданию новых огнестойких сталей.