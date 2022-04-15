В России разработали СП по проектированию морских яхтенных портов

Росстандарт 14 апреля опубликовал уведомление о разработке проекта свода правил «Проектирование морских яхтенных портов (марин)». Документ вводится впервые.

Свод правил разработали специалисты «Центрального ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота» по заказу предприятия «Росморпорт».

Документ предусматривает общие указания по проектированию новых, модернизацию и реконструкцию действующих марин и их отдельных элементов. В нем прописываются указания по проектированию причалов, береговых сооружений, требования к материалам, системам пожаротушения и пожарной сигнализации, спасательным средствам и другие нормы.

В СП в части пожарной безопасности разработчики использовали ссылки на следующие своды правил:

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования».

Документ учитывает иностранный и отечественный опыт проектирования яхтенных портов.

С полным текстом нового свода правил вы можете ознакомиться на «Огнепортале».