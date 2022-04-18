Компания «Деко» получила сертификаты ЕАЭС на огнезащитные материалы

Компания «Деко» (производитель огнезащитных составов марки «Декотерм») в апреле сертифицировала два своих огнезащитных материала по техническому регламенту ТР ЕАЭС 043/2017» О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». Об этом сообщается в базе Росккредитации.

Сертификаты ЕАЭС действуют в течение пяти лет, начиная с 12 апреля, на средства огнезащиты стальных конструкций – системы, основанные на покрытиях «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» и «ДЕКОТЕРМ-ХРОМ».

Первая система состоит из огнезащитного покрытия на основе двухкомпонентного огнезащитного антикоррозионного состава «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ», нанесенного на грунт-эмаль Masscopoxy 1264, с финишным покрытием эмалью Masscopur 14.

«Покрытие, нанесенное на двутавр № 20Б1 ГОСТ 26020-83 с приведенной толщиной металла 3,4 мм, обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности при общей толщине сухого слоя покрытия 0,91 мм», – сообщается в сертификате.

Вторая система, комбинированное огнезащитное покрытие «ДЕКОТЕРМ-КОП-ХРОМ-Р», состоит из теплоизолирующего состава «ДЕКОТЕРМ-ТИР», нанесенного на грунтовку ГФ-021, в сочетании с атмосферостойким огнезащитным составом «ДЕКОТЕРМ-ХРОМ-Р» и финишным покрытием однокомпонентной грунт-эмалью «ДЕКОЛАК-УНИВЕРСАЛ».

«Покрытие, нанесенное на двутавр № 20Б1 ГОСТ 26020-83 с приведенной толщиной металла 3,4 мм, обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности при общей толщине сухого слоя покрытия 3,93 мм», – отмечается в документе.

Вся продукция компании «Деко» выпущена в России. Завод находится в Дубенском районе Мордовии.