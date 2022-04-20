В Башкирии могут создать производство огнестойких листов

Компания «МВЛ-ПРОФ» планирует организовать в Нефтекамске производство магнезиально-вермикулитовых листов (МВЛ). Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Башкортостан.

На днях Минэкономразвития РФ включило компанию в реестр резидентов территории опережающего социального экономического развития «Нефтекамск». Это позволит инвестору наладить производство универсального стройматериала.

«Организация производства мощностью в объеме 528 тысяч листов в год будет способствовать развитию индустрии стройматериалов в республике. Основным преимуществом данного продукта является огнестойкость, высокая прочность, влагостойкость и экологичность. На реализацию проекта будет привлечено более 124 млн рублей инвестиций», – сказал министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Как ожидается, проект будет реализован в период с 2022 по 2028 год.

Добавим, по данным федеральной налоговой службы, компания «МВЛ-ПРОФ» была зарегистрирована в Нефтекамске 30 ноября 2020 года. Ее собственником и директором является Расим Касимов. Он также руководит и владеет строительными компаниями «СЗ “Прогресс”», «ЭХО Трейдинг» (обе из Уфы) и организацией «Раздольная Поляна» (Уфимский район, специализация – управление недвижимостью). Кроме того, в активе Касимова – агропредприятие «Агропарк Нефтекамск» и «Экоэнерго-Теплострой» (Уфа).