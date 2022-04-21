НИИ атомных реакторов обновит систему пожарной безопасности

«Научно-исследовательский институт атомных реакторов» («ГНЦ НИИАР», Ульяновская область, входит в «Концерн Росэнергоатом») 20 апреля объявил аукцион на право замены замене системы пожарной сигнализации и модернизации автоматической установки водяного пожаротушения. Документация опубликована на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ».

Цена контракта с учетом НДС составляет 9 млн рублей. Подрядчик обязан провести модернизацию автоматической установки водяного пожаротушения и замены системы пожарной сигнализации и оповещения людей об эвакуации. Смета включает закупку оборудования для модернизации установки пожаротушения: насосный агрегат, центробежный насос, вентили, задвижки, запоры, оросители (не менее 100 штук), 49 дренчерных водяных Оросителей ½ ДВН-10-0,35, манометров, кранов и других компонентов.

Также требуется заменить огнетушители, пожарные шкафы, огрунтовать и окрасить металлические поверхности, смонтировать оповещатели и извещатели.

Все работы необходимо завершить не позднее 15 декабря 2022 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 утра 28 апреля. «ГНЦ НИИАР» подведет итоги аукциона 11 мая.